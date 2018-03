Suure tõenäosusega ei tee valitsus järgmise aasta jooksul Tartu puidurafineerimistehase suhtes ühtegi põhjapanevat otsust. Kuna protsessis on liiga palju tundmatuid tegureid, siis on kindlam otsus jätta valimistejärgsesse aega. Ent tehase osas tasub selgelt jälgida, millised on poliitilised rollimängud, mille piirjooned juba praegu välja joonistuvad.