Rahandusministeerium: HKScani skeem võib olla maksupettus

Kolmapäeval kirjutas Eesti Ekspress, et HKScan ühendas Eestis tütarfirmad Tallegg ja Rakvere Lihakombinaat 2014. aastal kasutades selleks tavatut viisi. HKScan laenas Talleggile 96 miljonit eurot, et see ostaks HKScanilt selle eest Rakvere Lihakombinaadi. Seejärel ühendas HKScan ettevõtted kuid laenukohustus emafirma ees jäi alles. See omakorda on võimaldanud teha Eestist Soome maksuvabu makseid laenu tagastustena.