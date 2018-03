Euroopa Kohtu abikäsi Eesti riigile veetariifide vaidluses

Liikmesriikidevaheliste investeeringute kaitse lepingute lõpp?

Kahepoolsed investeeringute kaitse lepingud ehk BIT-d sätestavad tingimused kahe riigi vaheliste investeeringute ja investorite kaitseks, pakkudes vastastikuseid garantiisid poliitiliste riskide eest, mis võivad investeeringuid negatiivselt mõjutada. ELi kontekstis on probleem just liikmesriikide vaheliste BIT-dega, millest enamus on sõlmitud 1990ndatel vanade liikmesriikide ja sel ajal EL mittekuuluvate riikide vahel enne uute liikmesriikide liitumist EL-ga. Kokku on kehtivaid liikmesriikide vahelisi BIT-e pea 200 ning eraldi küsimus on nüüd, mis nendest saab üleeilse otsuse valguses? Ka Eestil on lisaks Hollandile kehtivad BIT-d mitmete teiste liikmesriikidega, mille lõpetamine või muutmine tõuseb pärast eilset otsust teravalt päevakorda.

Euroopa Kohtu otsust on juba kirjeldatud kui vahekohtumenetluse süsteemi lõppu Euroopas. Seda küll ainuüksi EL liikmesriikide vaheliselt, kuna BIT-d kolmandate riikidega otsus ei mõjuta. Üks suuremaid otsuse tervitajaid on kindlasti Euroopa Komisjon, kes on juba pikemat aega olnud seisukohal, et liikmesriikide vaheised BIT-d on vastuolus EL õigusega lisaks vastses otsuses toodule ka seetõttu, et need on diskrimineerivad nende liikmesriikide suhtes, kellel pole BIT-dest tulenevat täiendavat menetlusteed.