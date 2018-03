EL nõuab Ühendkuningriigilt tollimaksupettuse tõttu 2,7 miljardit

2017. aasta Euroopa pettustevastase ameti (OLAF) aruandes märgiti, et Ühendkuningriigis asuvad importijad hoidsid suures osas kõrvale tollimaksude maksmisest, kasutades importimisel fiktiivseid arveid ja valesid tolliväärtuse deklaratsioone.

Komisjoni täiendavad kontrollimised näitasid, et ajavahemikus 2011–2017 kasvasid plahvatuslikult kauba väärtuse tegelikust väiksemana näitamisega seotud pettused, mida korraldati Ühendkuningriigis asuva keskuse kaudu.

Kuigi Ühendkuningriiki on alates 2007. aastast teavitatud pettuseriskidest, mis on seotud Hiina Rahvavabariigist pärit tekstiili ja jalatsite impordiga, ei ole riik võtnud asjakohaseid riskikontrollimeetmeid.

Komisjoni arvutused näitavad, et Ühendkuningriik on ajavahemikul novembrist 2011 kuni detsembrini 2017 tekitanud EL-i õigusaktide rikkumisega EL-i eelarvele kahju 2,7 miljardi euro ulatuses. Lisaks on kahju tehtud ka EL-i käibemaksualaste õigusnormide rikkumisega. Komisjoni teatel vastutab Ühendkuningriik kõigist rikkumistest tulenevate finantstagajärgede eest.