Mullid ja nende lõhkemised on turumajanduse lahutamatu osa ja neid vältida pole võimalik. Väga oluline on neid aga ära tunda, mis iseenesest ei olegi nii väga keeruline, keeruline on aga tunnetada, millal mull võib lõhkuda. Eriti oluline on turult õigel ajal lahkumine investorite jaoks. Lahkud liiga vara ning turg jätkab tõusu, jääb tulu saamata ning võidavad konkurendid. Lahkud liiga hilja, on kaotused suured.