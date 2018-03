Valitsus: tehaseuuring tuleb Tartu vastuseisust hoolimata

„Ohtusid on väga palju, aga uurime selle välja. Väidetakse, et valmib tehas, mis reostab ja haiseb, aga me ei tea seda,“ lausus Aab. „Riigihankega valitakse konsultandid ja võetakse arvesse ka avalikkuse ettepanekud. Avalikkuse kaasamine algab nüüd.“

Tõniste saavastu rõhutas, et hoolitata hirmuäratavatest juttudest ja kriitilistest artiklitest on nii välis- kui ka koduimaised investorid on Eestis ikkagi teretulnud. „Kõik ettevõtjad saavad aru, et üheski riigis ei lähe suured ettevõtmised kiirelt ja libedalt,“ mainis Tõniste. „Kui Tartu on vastu, siis on see tugev argument, aga oleks mõistlik uuring ära teha.“