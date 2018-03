CV Keskus: Sooline palgalõhe väheneb kümne aastaga kaks korda

Henry Auväärt lisas, et palgaootuste lõhe kadumist on märgata enim juhtide seas, kus meeste ja naiste keskmise tuleviku palgaootuse erinevus on vaid viis protsenti.

Eurostati hiljuti avaldatud uuringust selgus, et 2016. aastal oli Eestis sooline palgalõhe 25,3 protsenti, mis on üle pooleteise protsendipunkti väiksem kui 2015. aastal. Veel paar aastat tagasi ulatus sooline palgalõhe Eestis ligi 30 protsendini, kuid viimase paari aastaga on see uuringute alusel mõõdukas tempos vähenenud.