Vaata, kui palju ja mille pealt kogus riik jaanuaris maksutulu

Eelmisel kuul ehk mullu detsembris oli deklareeritud töötajaid tööealisest rahvastikust veel rohkem, 58,3 protsenti. See oli ka viimaste aastakümnete kõrgeim tase.

Käibemaksu tasumine on viimase kolme kuuga kasvanud enim ehituses ning hulgikaubanduses, vastavalt 44,1 ja 16,4 protsenti. Sealjuures on kasv nendes sektorites jaanuaris kiirenenud. Ehituses on taganud käibe kasvu eelkõige arenduste valmimine ning nende hoogne müük.