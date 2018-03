Edasi liigutakse ühise ettevõttena, kuid kohalikud kaubamärgid Hobby Hall Soomes, Hansapost Eestis ning Xnet ja Upstore Lätis jäävad siiski alles.

Ühinemislepingu kohaselt soetas Hansapost 46 protsenti Hobby Hallist, 46 protsenti kuulub Soome pereettevõttele ja Hobby Halli tänasele suurosanikule SGN Group ning 8 protsenti Hobby Halli tegevjuhi Pekka Pättiniemi ettevõttele Four P&P Consulting OY.

Hansaposti juhatuse liige Taavi Rajur ütles Postimehele, et vastastikusel kokkuleppel ühinemise tingimusi täpsemalt ei kommenteerita, kuid kahtlemata lisab see samm Hansapostile mastaabiefekti, mis tähendab võimalust pakkuda suuremat tootevalikut ja paremaid hindu. Hansapostil on ca 500 000 klienti ja Hobby Hallil umbes sama palju.

Hobby Halli tegevjuht Pekka Pättiniemi ütles, et see ühinemine on oluline samm Hobby Halli mullu alanud uuenemisel. Ta lisas, et muuhulgas aitab see laiendada tootevalikut näiteks aianduse osas, mis on soomlaste jaoks tähtis valdkond.

Hansapost on viimastel aastatel väga kiiresti kasvanud, ettevõtte käive on viie aastaga rohkem kui viiekordistunud. Samal ajal on kasum pigem vähenenud nende aastate lõikes. Kui näiteks 2014. aastal teenis ettevõte 279 000 eurot kasumit, siis 2016. aastal 150 000 eurot.

Rajuri sõnul on nad investeerinud kiiresse kasvu, eelkõige turundusse ja ITsse. Hansapostis töötab hetkel 125 inimest, neist üle 40 IT-osakonnas.

Rajuri kinnitusel töötajaid ettevõtete ühinemine kuidagi ebameeldivalt ei puuduta. «Arvestades meie kiiret kasvu on töötajaid pigem juurde vaja» kinnitas ta.

Kuna ühinenud ettevõte võtab üle kõik senised lepingud ja kohustused, ei mõjuta ühinemine juba tehtud tellimusi, tarneid, kokkuleppeid ja kohalike klienditeeninduskeskuste tööd.

Konkurentideks kõik poed

Rajuril sõnul on Soomes nende suurimaks konkurendiks börsil noteeritud Verkkokauppa, kuid e-kaubanduse arengut arvestades võib konkurentideks pidada põhimõtteliselt kõiki piirkonnas tegutsevaid kaubandusettevõtteid. «Ka suuremad toidupoed on juba kolinud internetti ja meie oleme selle trendi üle rõõmsad, » kinnitas Rajur, kelle hinnangul on inimeste e-poodlemise harjumuse kasv ainult hea, aidates säästa aega.

Tallinna Kaubamaja tegevjuht Erkki Laugus ütles ühinemist kommenteerides, et e-kaubanduses toimuvad samad protsessid nagu tavapärases kaubanduses – ettevõtted ikka aeg-ajalt ühinevad ja moodustuvad uued. «Selline areng on loomulik ja elavdab läbi konkurentsi ka üldist kaubanduse arengut, » märkis Laugus.

Lauguse sõnul on ka Kaubamaja veebipoe käibe kasv on olnud ootuspärasest märksa suurem. «Panustame oma e-poodi pidevalt, sest veebikaubandus on pidevas kiires arengus ning tuleb olla alati valmis jälgima protsesse ja neile kohe reageerima, » kinnitas Laugus.

Soomes moodustab e-kaubandus praegu ca kümme protsenti kogu kaubanduse käibest. Eestis ulatub veebikaubanduse osa kolme protsendini. Soomes kasvab e-müük aastas üle 20 protsendi ning Eestis ligi 40 protsenti.

Viimastel aastatel on Eestis 1990ndatel õitsele löönud praeguse veebipoodide eelkäija kataloogikaubandus järjest korrastunud. Näiteks sattus eelmisel sajandil omanikele head kasumit toonud Soome postimüügifirma Anttila sel kümnendil majanduslikesse raskustesse.

2015. aasta kevadel müüs omanik, Soome suurim jaekaubanduskett Kesko Anttila OY maha Saksa investeerimisfirmale 4K Invest ning sama aasta augustis tuli teade, et Anttila likvideeritakse.