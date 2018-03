Tuleva küsib: kuhu kaob naiste pension?

«Eesti palgalõhe püsib euroliidu suurim, ehkki mõni päev tagasi avaldatud uuringust selgus, et väheneb siiski tasapisi. Aga palgalõhe paisub veel sügavamaks pensionilõheks ja isegi kui juhtuks ime ja palgad peaksid lähiaastatel võrdsustuma, siis juba tekkinud ebavõrdsus tähendab, et pensionilõhe jääb veel pikaks ajaks püsima,» kirjutavad Kristi Saare ja Mari Kuhi pensioniühistu Tuleva ajaveebis.

Nende väiteid kinnitavad ka pensionikeskuse andmed, kust on näha, et palgalõhe tõttu on meestel pensionivara rohkem kui naistel – see oli ootuspärane. Kuid pensionide erinevus on palgalõhest suurem.

«Mehed on kohustuslikku pensionisambasse kogunud keskmiselt 6100 eurot, naised aga ainult 4700 eurot. (Keskmine kõigi pensionikogujate lõikes on 5400 eurot). Meestel on pensionivara keskmiselt ligi 30 protsenti rohkem kui naistel,» kirjeldavad Saare ja Kuhi.

Samas märgivad nad, et pensionilõhe meeste ja naiste vahel ei ole ainult Eesti probleem. Ka tuleks seejuures vaadelda kahte asja: kui paljud naised üldse pensioniks säästavad ja kui palju raha naised pensioniks säästavad?

«Kõigile tööl käivatele täna 35-aastastele ja noorematele on teise pensionisambaga liitumine Eestis kohustuslik. Sellega on juba üks suur asi korras: enamus naisi (ja ka mehi) paneb midagigi kõrvale. Siiski on inimesi, kes ei teeni palgatulu, ja naiste seas on neid rohkem,» kirjutavad Saare ja Kuhi.