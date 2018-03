Saaremaa tahab riigi toel üürikortereid ehitada

Üürikorterite vajadus on Kuressaares suur ja see on kohati pidurdama hakanud lausa Saaremaa majandus, mistõttu oleks riigilt küsitav elamumaa üürimaja rajamiseks kõige sobilikum.

«Ettevõtjad on käinud juba kaks kuni kolm aastat nii Kuressaare linnas kui valdades rääkimas, et nad võiksid oma ettevõtlust laiendada ja töötajaid ka mandrilt siia meelitada. Aga väga suur probleem on Saaremaal korteritega ja just üürikorteritega,» lausus Kallas.