Kogu Eesti toidusektor koos rajatavate piimatööstustega jääb Dubai Expost kõrvale

Nii 15 miljoni eurose PRIA toetuse saanud E-Piim kui toetusele kandideerinud, ent sellest ilma jäänud MilkEst on mõlemad lubanud oma tootmised 2020. aastaks püsti panna, vahendab ERRi uudisteportaal .

Kuigi mõlemad on lubanud sihikule võtta eksporditurud ja Eesti piimasektor tervikuna peab kasvavat Araabia turgu enda jaoks atraktiivseks, jääb 2020. aasta oktoobris algav Dubai Expo neile siiski vahele. «Kuna suure tehase tegemine on nii suur töö, siis me seekord ei plaani Expole minna,» tõdes E-Piima juht Jaanus Murakas, kes Paidesse PRIA toel uut piimatööstust rajab.