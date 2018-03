Rakvere lihatööstuse ametiühing kaasas pikale veninud streiki ka HKScani Soome kontserni

«Streik Rakvere Lihakombinaadis on kestnud juba üle kuu aja. Kollektiivläbirääkimised tööandjaga pole tulemust andnud, kuna kõik ettevõtet puudutavad otsused langetatakse Soome emafirmas,» teatas Eesti Ametiühingute Keskliit.

Seetõttu on ametiühing läbirääkimistesse kaasanud ka ametiühingu Soome emafirma ning pidanud nii ametlikke kui mitteametlikke kohtumisi ja läbirääkimisi ka Soomes. Rakvere Lihakombinaadi tapamaja töötajad alustasid 6. veebruaril tähtajatut streiki töötajate palkade tõstmiseks.

Ettevõtte töötajad nõuavad streigiga tapamaja töötajate põhipalga tõstmist 16 protsendi võrra tagasiulatuvalt alates 1. veebruarist ja lisaks 16 protsenti põhipalga tõstmist 1. juulist. Lisaks nõutakse, et tulemuspalga arvestamist ei muudetaks. Tapamaja töötajate senine netopalk on ligikaudu 750 eurot kuus. See koosneb põhipalgast ja lisatasudest.