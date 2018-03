Puidutööstur Aadu Polli grillimine aeglasel tulel

«Mis kell see asi täna on?» Valter on mures, sest Tartu lähistele kavandatava tsellulloositehase üks kõige tõenäolisemaid asupaiku on tema tagaaed. Ja mitte see otse inglise keelest tõlgitud väljend «not in my backyard», mida kõikvõimalike protestijate vastu sildina pruugitakse. Sõna otseses mõttes tema maja lähiümbrus.