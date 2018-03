Kaubandusminister: USA ei taha kaubandussõda

Trump viitas hiljuti Twitteris, et võib Kanada ja Mehhiko vabastada plaanitavatest terase- ja alumiiniumitariifidest, juhul kui nad on Põhja-Ameerika vabakaubandusleppe (NAFTA) muutmise läbirääkimistel valmis USA-le rohkem vastu tulema.

USA suuremad kaubanduspartnerid, nende seas Euroopa Liit, Kanada, Mehhiko ja Hiina, on lubanud Trumpi kavale vastumeetmeid, mis on kergitanud hirme üleilmsest kaubandussõjast.

Trump säutsus möödunud nädalal Twitteris, et kaubandussõjad on «head ning kergesti võidetavad.» Täpselt vastupidise hinnangu asjale on andud mitmed rahvusvahelised organisatsioonid ja riigid, nende seas ka Euroopa Liit, IMF ja WTO, tuues välja, et kaubandussõda oleks kõigile osapooltele kahjulik.