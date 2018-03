Maailma parim lennufirma Qatar Airways alustab lende Tallinnasse

Tallinn lennujaama pressiesindaja Priit Koffi sõnul väga suure üllatusega tegemist pole, sest töö selle nimel on käinud pikalt. «See ajastus on lihtsalt natukene üllatav, et nad niimoodi otsustasid selle täna välja öelda aga selles mõttes et töö selle nimel on juba käinud mõnda aega,» sõnas ta ja lisas, et hetkel ei ole paigas lennuperioodi algus ega ka sageduste arv, mistõttu rohkem infot ka neil praegu jagada ei ole. «Küll aga on see ülimalt rõõmustav uudis, sest tegemist on maailma absoluutsesse paremikku kuuluva lennufirmaga ning Lähis-Ida piirkond on muutumas üha olulisemaks nii Eesti turistide kui ka ettevõtjate jaoks.»