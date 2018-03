USA väliskaubanduse defitsiit oli jaanuaris üheksa aasta kõrgeim

Uudis tuleb ajal, mil Valge Maja valmistub tollitariifide kehtestamiseks odavale terase- ja alumiiniumiimpordile, et kaitsta Ühendriikide tootjaid. Protestiks Trumpi kava vastu astus kolmapäeval ametist tagasi presidendi majandusnõunik Gary Cohn, samuti on kavale vastumeelt avaldanud USA lennukitootja Boeing ja naftafirma Chevron, kuivõrd nende tööstuste jaoks on antud metallid väga olulised.