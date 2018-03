Nõukogu: töötukassasse pöörduvad inimesed peavad saama baaskoolituse

«Me otsustasime koolituste osas strateegilise lähenemise, kuidas me hakkame töötuid ja neid inimesi, kes käivad tööl, kuid kuuluvad gruppi, keda me tahaksime ennetavalt koolitada. Nende koolituskäsitlusele panime põhjaliku põhja alla,» ütles töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson BNS-ile.

«Mõte on see, et kõik töötukassasse pöörduvad inimesed peavad saama baasoskuste täienduse, milleks on keeleoskus ja ka arvutioskus. Lisaks sellele võmalusel ka erialaõpet valdkondades, mis meie andmetel kasvavad,» lisas ta.