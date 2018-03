Türklane investeeris vaikselt Eestisse miljoneid

Türgis Gaziantepi linnas resideeruv Akinal on maailma üks suuremaid laustekstiili tootjaid, millel on kliente 50 riigis ja viiel kontinendil. Gaziantepis töötab Akinal Sentetik Tekstil tööstuskompleksis 200 000 ruutmeetril 1000 töötajat, Eesti on nende esimene laienemine välismaale.