Ligi peaministrile: te ju ei taha jätta muljet, et juhite riiki tühja lobaga?

Tegu oli tulumaksusüsteemi mõju aruteluga. Jürgen Ligi soovis, et peaminister täpsustaks, kes on need kümned tuhanded inimesed, kes tänu uuele maksusüsteemile saavad vaesusest välja. «Sest minu arvutused näitavad täpselt vastupidist ja loogika ütleb, et absoluutselt vaesed ei saa kuidagi vaesusest välja, sest nemad ei saanud juurde sentigi, ja suhteliselt vaesed said tunduvalt vähem kui saajate enamus. Kuidas on selline trikk võimalik? Palun põhjendage, » päris Ligi aru.

Ratas vastas nii nagu ta korduvalt on teinud: tänu tulumaksuvaba miinimumi tõusule jääb 80 protsendil töötavatest tööealistest elanikest netosissetulek samaks või nad võidavad kuni 64 eurot kuus. «Tõsi on see, et circa 20% kes teenivad rohkem, kes teenivad seal üle 2100 euro, et nende osas riik palub ühiskonna sidusama, solidaarsema, võrdsema käsitluse osas panustamist, » ütles Ratas.

Ligi see vastus ei rahuldanud. «Te ju ei taha muljet, et te juhite riiki lihtsalt tühja lobaga ja ei tegele üldse analüüsidega? » küsis Ligi. «Mina küsisin põhjendust teie väitele, et kümned tuhanded inimesed läksid tulumaksumuudatusega vaesusest välja.» Ligi jätkas Ratasele selgitamist, et vaesust mõõdetakse absoluutse ja suhtelise vaesuse järgi. «Absoluutselt vaesed ei saanud sellest võidust sentigi, mitte keegi ei saanud 64 eurot kuus, nagu te väidate, mitte keegi, ja suhteliselt vaesed said oluliselt vähem kui see maksimum, 62 eurot. Palun põhjendage, millistele analüüsidele te toetute, kui ütlete, et kümned tuhanded tulid vaesusest välja. Millisest vaesusest ja kes?» nõudis Ligi.

Ratase sõnul toetub ta erinevatele eksperthinnangutele. «Kui küsija arvab, et näiteks palk, brutopalk Eestis, ma ei tea, 1200 eurot või vähem, et see on piisav, siis mina nii ei arva, ma siiralt nii ei arva, » rääkis peaminister. «Ma arvan, et me peame pingutama, et nende netosissetulek oleks suurem. Jah, kahjuks tuleb öelda, et nende hulgas on näiteks väga palju neid inimesi, kes täna töötab päästeteenistuses, Päästeametis.»