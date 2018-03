Galerii: Alexela avas Jüris maagaasi tankla

«Alexela on jõudnud seisukohale, et Eesti tingimustes on parim loodussõbralik kütusevalik gaas, mistõttu oleme panustanud ja panustame ka edaspidi LPG- ja CNG-tanklavõrgu arendamisse,» ütles Alexela Oili juhatuse esimees Ain Kuusik pressiteates.

«CNG on puhas ja soodne kütus, mille eelised on esile kerkinud just nüüd, pärast bensiinile ja diiselkütusele kehtestatud aktsiisimaksude tõusu. CNG-ga sõites on sääst kütusekuludelt märgatav – võrreldes bensiiniga on maagaasiga sõitmine koguni poole soodsam,» selgitas juhatuse esimees.