Uskumatu: Kanada arstid protesteerivad liiga kõrge palga vastu

Protesteerijate sõnul on nad pettunud, et nende palka tõstetakse, samal ajal kui medõed ja patsiendid vaevlevad jätkuvalt rahapuuduses.

«Palgatõus on veelgi šokeerivam, võttes arvesse, et meie õdede ja teiste haigla töötajate töötingimused on karmid ning patsientidel on raske meie teenustele ligi pääseda, sest aastate jooksul on tervisehoiu pealt kulusid kokku tõmmatud,» kirjutasid arstid.