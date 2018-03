Maailma noorimad miljardärid on õed Norrast

Noorim miljardär on tänavu 21-aastane Alexandra Andresen, kellele kuulub läbi Norra investeerimisfirma Ferd vara väärtuses 1,4 miljardit dollarit. Vanuse poolest teisel kohal on samuti norralanna Katharina Andresen, kes, nagu nime järgi juba võib eeldada, on Alexandra õde. Tema vara väärtus on sama kui õel, sest neile kuulub võrdselt kokku 42 protsenti perefirmast.