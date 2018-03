Postimees LAVis: valgeid sunnitakse töölt lahkuma, valitsus ähvardab neilt võtta ka maa

«Me peame taastama oma inimeste väärikuse. Me ei kompenseeri midagi kriminaalidele, kes varastasid meie maa,» teatas radikaalse opositsioonipartei The Economic Freedom Fightersi juht Julius Malema parlamendi ees peetud kõnes. Tegemist on mehega, kes seisab maailmas kirglikku vastukaja leidnud Lõuna-Aafrika Vabariigi (LAV) põhiseaduse muudatusettepaneku taga, mis lubaks valgetelt farmeritelt maa igasuguse hüvitiseta konfiskeerida.