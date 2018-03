Trump kukkus rikaste edetabelis mitusada kohta

Forbes tuli teisipäeval välja oma värske miljardäride edetabeliga, millest selgub, et lõhe rikaste ja ülirikaste vahel käriseb aina laiemaks ja ülirikaste varandused on tõusnud uutesse kõrgustesse.

USA presidendi vara on nüüd väärt vaid 3,1 miljardit dollarit, vähenedes aastaga 400 miljoni võrra. Samal ajal kui maailma rikkaimal mehel, Amazoni asutajal Jeff Bezosel, on taskus lausa 112 miljardit dollarit, kirjutab Guardian.

Bezos on esimene mees, kelle vara väärtus on ületanud 100 miljardi dollari piiri. Bezose jõukuse kasvu taga on Amazoni aktsiate kiire tõus eelmise aasta teises pooles. Tema saamine maailma rikkaimaks meheks on erakordne ka sellepoolest, et aastaid on seda kohta hoidnud Microsofti asutaja Bill Gates.