SEB keelas dollarimaksed mitmetele Läti pankadele

«Kuivõrd on teatatud, et USA finantsasutused on peatanud dollarimaksete teenuste pakkumise hulgale Lätis registreeritud pankadele, võttes arvesse rahapesuga seonduvaid ohte, ei taha SEB Banka olla osa nende reeglite väänamisest ja ei toeta pangandussektori kasutamist kahtlasteks tehinguteks,» ütles SEB Läti juht Ieva Tetere.