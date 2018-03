Aktsialahingust võib sündida Eesti suurim betoonitehas

AS Lasbet Tootmine.

Teiste seas Jüri Mõisale ja Rasmus Kurmile kuuluv ehitusmaterjalitootja Talot AS soovib soetada Lasbet Tootmist. Kui ostja sõnul on vajalikud paberid allkirjastatud, siis müüja sõnul on kõik siiani vaid tühi jutt, vahendab Äripäev.