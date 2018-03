Vaata, millised Eesti ettevõtted reisisid Paloga Indiasse

«Üle-eelmisel aastal müüsid Eesti ettevõtted Indiasse oma kaupu ja teenuseid 81 miljoni euro väärtuses. Kokkuvõttes moodustab eksport Indiasse meie ettevõtete kogutulust vaid umbes 0,5 protsenti, kuid soovime seda kasvatada,» kommenteeris Palo pressiteates, lisades, et Eesti ja India majandussuhete potentsiaal on veel suuresti kasutamata.

Palo sõnul on Eesti äridelegatsiooniga kohtumisteks registreerinud ligi 120 kohalikku ettevõtjat. «India puhul on tegemist ühe maailma kiiremini kasvava turuga, kus on nõudlust ka nende toodete järele, mida meil on võimalik eksportida Indiasse,» sõnas Palo.