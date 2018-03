Trump lubas kaubandussõjast EL-iga mitte taganeda

«Euroopa Liit on olnud Ühendriikidega eriti karm ja muutnud meile nendega äri ajamise peaaegu võimatuks,» tõdes president kohtudes Valges Majas Rootsi peaministri Stefan Löfveniga.

Trump teatas eelmisel nädalal kavatsusest allkirjastada tollitariifide kehtestamine odavale terase- ja alumiiniumiimpordile, mis kahjustavad Ühendriikide tootjaid. Tollitariifid hakkavad kehtima kõikidele riikidele. Plaani on hukka mõistnud USA suuremad kaubanduspartnerid, kelle seas Euroopa Liit, Hiina, Austraalia, Mehhiko, Austraalia, Kanada ja Saksamaa.

Prantsuse president Emmanuel Macron hoiatas esmaspäeval, et Euroopa Liit peab kiiresti reageerima USA kavatsusele tõsta tollitariife imporditud terasele ja alumiiniumile.

«Usun, et EL-i jaoks on tähtis reageerida kiiresti, Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) raamistikus ja tasakaalustatud viisil,» lausus Macron pressikonverentsil.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kinnitas möödunud nädalal, et Euroopa Liit reageerib kindlalt ja kohaselt kaitstes oma huve vastuseks USA terase- ja alumiiniumi imporditariifide kehtestamisele.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker koguneb kolmapäeval oma meeskonnaga tariifide elluviimist arutama saatmaks Washingtonile sõnumit, et USA presidendi protektsionistlikul poliitikal on globaalsed tagajärjed. Just selles valguses plaanib komisjon esitada ka ametliku kaebuse Maailma Kaubandusorganisatsioonile.