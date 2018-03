Eesti suurima tuuleenergia tootja käive tegi ootamatu hüppe

«Nelja Energia käibe hüppelise kasvu taga on osaliselt Šilute tuulepark Leedus, mis valmis küll 2016. aastal, kuid töötas mullu esimest korda terve majandusaasta vältel. Lisaks suurele koguvõimsusele on selles tuulepargis uue põlvkonna tuulikud, mille tehnoloogia on ligi poole efektiivsem,» lausus Kruus.