Kohtumine romantilises Šveitsi hotellis päädis 15,3 miljardilise ettevõtte ülevõtmisega

Huvilisi XL kindlustusfirma grupi ostmiseks oli veelgi ning ettevõtete vahel käis tihe konkurents. Nii pidi AXA tõestama XL grupile, et ta on parem nii suurest Saksamaa rivaalist Allianzist kui Hartfordist, kes olid XLi ümber tiirutanud juba aastaid, vahendab Bloomberg.

«See oli üks neist imelikest kohtumistest, kus sa tunned, et te lõpetate üksteise lauseid,» lausus XL’i tegevjuht Mc Gavick ajakirjanikele, kirjeldades oma kohtumist AXA tegevjuhi Thomas Buberliga nende USA kontoris.

Samuti märkisid mõlemad juhid juba novembris aset leidnud kohtumise järel, kuidas neil on ühtne arusaam ettevõtete kultuurist.

Läbirääkimistele pandi aga punkt Zürichi jõe kaldal asuvas hotellis, mille nimeks iroonilisel kombel romantiline järvehotell. See andis naljaninadele võimaluse jällegi ettevõtte juhtide kallal võtta ning nimetada kohtumist hoopiski kohtinguks. Romantiline kohtumispaik valiti aga AXA juhi Buberli poolt, kes elas pikka aega Šveitsis ning leidis, et tegemist on lihtsalt ilusa kohaga.