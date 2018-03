Euroopa Liidu toetusel rahastatakse Balti riikide väikeettevõtjaid 123 miljoni euroga

Tänu Euroopa Komisjoni rahalisele toetusele annab Euroopa Investeerimisfond tagatise, mis võimaldab Swedbanki Balti üksusel toetada Balti riikide mikroettevõtjaid järgmisel kolmel aastal kuni 123 miljoni euroga. Selle kokkuleppe raames annab toetust ka Euroopa investeerimiskava keskmeks olev Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI).

«Euroopa Liidu rahalise toetuse abil loob Swedbank Balti riikide mikroettevõtjatele, sealhulgas noortele ettevõtjatele ja töötutele paremad rahastamisvõimalused. Neid võimalusi saavad kasutada umbes 5000 Eesti, Läti ja Leedu väikeettevõtjat. See rahaline toetus näitab taas, et Euroopa Komisjon on täielikult pühendunud tööhõive suurendamisele Euroopas ja sellele, et rohkem inimesi, eriti need, kes on tööturul kõige haavatavamad, leiaksid tööd,» sõnas Euroopa tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen.

«Oleme uhked, et saame kümnete tuhandete Eesti, Läti ja Leedu ettevõtjate kohaliku pangana võimaldada neile juurdepääsu vajalikule investeerimiskapitalile. Meile teeb rõõmu, et oleme kokku leppinud piirkonna suurima EaSI tagatisepiirmäära. Tagatise abil luuakse rahastamisvõimalused ka haavatavatele elanikkonnarühmadele, näiteks ettevõtluskogemuseta noortele ja töötutele. See on vajalik samm, millega tagada piirkonnas kestlik majandusareng,» lisas Swedbanki Balti panganduse juht Charlotte Elsnitz

«Kuulutame suure heameelega välja EaSI uue tagatislepingu Swedbankiga, mis on väga tähtis selleks, et jätkata Balti riikide mikroettevõtjate toetamist. EIFi tagatis on oluline, et aidata väikeettevõtjaid, kellel võib olla raske oma ettevõtet rahastada,» märkis EIFI kaasavate finantsteenuste juht Per Erik Eriksson.