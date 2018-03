Bigbanki kasum kasvas pea poole võrra

«Bigbanki eelmise aasta laenumüük saavutas rekordtaseme, kasvades 12 protsenti. 2017. aastal suutsime oluliselt parandada ka kogu portfelli kvaliteeti. Märkimisväärne on see, et rohkem kui 90 päeva tähtaega ületavate laenunõuete osakaal kogu laenuportfellist langes aasta lõpuks 12,9 protsendilt 6,8 protsendi peale, mis on Bigbanki tegevusajaloo madalaimaid tasemeid,» ütles Bigbanki juhatuse esimees Sven Raba.