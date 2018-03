Esimese ainult ettevõtjatele mõeldud hotelli looja tahab laieneda Eestisse

Kui koostöötamise kontorid on olnud ettevõtjate seas populaarsed juba pikemat aega, siis teiste ettevõtjatega ühes kohas ööbimine on midagi uut, vahendab CNBC. Selle jaoks avati Singapuris sel kuul hotell, mis on mõeldud just iduettevõtete töötajatele ja teistele ettevõtjatele, kes reisivad palju ning ei saa sealjuures endale kallist ööbimist lubada.

Hotelli külastajad ööbivad kapselvoodites ning jagavad tuba teiste ettevõtjatega. Nii soovivad hotelli loojad luua võimaluse ööbida soodsalt, kuid samal ajal efektiivselt, andes ettevõtjatele võimaluse omavahel tutvuda ning koostööd teha.

Sellises hotellis on ühendatud nii hostelitele omased soodsad hinnad kui hotelli standarditele vastav sisustus ja ettevõtjate jaoks sobilik keskkond koostöötamise ruumide näol. Lisaks sellele on hotellis tasuta wifi, hommikusöök, värsked ajalehed ning ruumide seinad on kaetud inspireerivate tsitaatidega.

Ühe öö eest nimetatud hotellis ööbimiseks tuleb välja käia 26 dollarit ning külalised võivad maksta nii Bitcoinides kui Ethereumides. «Meie klientideks on tihtipeale ettevõtjad, kes on rahalistes raskustes, kuid neil on krüptoraha, niiet me aktsepteerime neid hea meelega,» lausus hotelli looja Vikram Bharati. Mees loodab, et hotelli kontseptsioon püüab uuema generatsiooni ettevõtjate tähelepanu, kes reisivad palju, kuid kellel pole üldiselt hotellide jaoks raha.

«Mida me proovime luua on kogukond. Me ei taha pakkuda ainult soodsaid magamiskapsleid, vaid luua ka kohti, kus ettevõtjad saavad suhelda teiste ettevõtjatega üle terve maailma,» selgitas Vikram. Hotelli looja lisas, et koha väärtus seisneb selles, kuidas Kasashtanist pärit külaline saab tutvuda Londonist pärit ettevõtjaga, millest võib sündida edukas rahvusvaheline koostöö.

Bharati plaanib avada sel aastal neli hotelli suurimates ärikeskustes üle maailma. Mehe sõnul on nendeks kohtadeks Hong Kong, Tokyo, Berliin ja Eesti. 2019. aasta lõpuks plaanib mees avada veel kümme hotelli kümnes erinevas riigis.