Nõukogu on vastu Nord Stream 2 keelavale ettepanekule

Komisjoni hinnangul on Nord Stream 2 plaan vastuolus Euroopa Liidu kavaga vähendada sõltuvust Vene gaasist ning toetada Ukrainat. Komisjoni gaasidirektiivi muutmise ettepaneku kohaselt nõutaks, et Euroopa Liidu reeglid kehtiks kõigile gaasijuhtmetele millega gaasi imporditakse.

Euractivile lekkinud dokumentidest selgub, et Nõukogu õigustalituse hinnangul pole Euroopa Liidul õigust neid reegleid laiendada gaasitorudele nagu Nord Stream 2, mis läbivad liikmesriigi majandusvööndit. Õigustalitus leidis ka, et Komisjoni ettepanek «ei paku seletust Liidu regulatiivsele võimule majandusvööndis olevate meretrasside üle.»

Komisjoni energia siseturu direktor Klaus-Dieter Borchardt on korduvalt öelnud, et ÜRO mereõiguse konventsiooni (UNCLOS) artikkel 79 lubab Euroopa Liidul laiendada gaasidirektiivi majandusvööndile, kuid Nõukogu õigustalitus sellega ei nõustu. Samuti leiab õigustalitus, et see oleks vastuolus UNCLOS-i artiklitega 56 ja 58.