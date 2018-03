Vaata, milliste summade eest korraldati möödunud aastal riigihankeid

Kokku on veebruari alguse seisuga sõlmitud eelmisel aastal alustatud hangete tulemusena 12 200 hanke- ja raamlepingut. Lepingu sõlminud pakkujatest 87 protsenti olid väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted ja 13 protsenti suurettevõtted.

«Hea meel on tõdeda, et Eesti on Euroopa Liidus esirinnas e-riigihangete läbiviimises, sest möödunud aastal korraldati elektroonilisi riigihankeid 93 protsenti hangete koguarvust, kasvas aastaga 3 protsendi võrra,» ütles rahandusministeeriumi asekantsler Raigo Uukkivi.