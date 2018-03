TTÜ magistrant: tehke kutseharidusele ots peale

Riik on koolitanud hinnanguliselt 100 000 koristajat, laotöölist, müüjat, ehitajat, sekretäri ja kelnerit. Neid inimesi on olnud lihtne tööle panna automatiseeritud lahenduste asemel, sest palgasurve ja tööränne pole alati olnud Eestis probleem. Kuid praegu moodustavad just need töö asjus väljarändajate peamise grupi.