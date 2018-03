Enefit Energiatootmine saab uue juhi

«Arvestades Mart Proosi mitmekülgset juhtimiskogemust ja tema ehitusinseneri tausta, olen veendunud, et tegemist on kogenud juhi, tasakaaluka inimese ning hea meeskonnamängijaga, kes sobib hästi energiatootmise meeskonda,» ütles Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo pressiteates.

«Energiatootmist ootavad ees mitmed põnevad väljakutsed, keskkond muutub pidevalt ja ma usun, et Mart Proos on igati sobilik inimene nende muutustega hakkama saamiseks,» lisas Pajo.

Enefit Energiatootmise juhatuse esimehena ametisse astuv Mart Proos on lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli tööstuse ja tsiviilehituse eriala. Aastatel 1992 – 2008 töötas ta kontsernis Rautaruukki erinevates ametites, sh Ruukki Metals Eesti AS ja SIA Ruukki Metals Latvia juhatuse esimehe ametikohal.

Alates 2008. aastast töötab ta metallitööstusettevõtte Favor juhatuse esimehe ametis. «Energeetika on kiiresti muutuv ja väljakutsete rohke valdkond. Rakendan hea meelega oma kogemust Eesti energeetika arendamiseks,» sõnas Mart Proos.

Tõnu Aasa sõnul ei ole lahkumine kerge otsus, sest uusi väljakutseid on jätkuvalt. «Kuid kaheksa aastat elektrijaamade ja viimasel aastal ka õlitootmise juhina on piisavalt pikk aeg, et lubada endale võimalust mujal ringi vaadata,» ütles Aas.