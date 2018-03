Viiendik Eestit joob radioaktiivset kraanivett

Harjumaa, Lääne- ja Ida-Virumaa, Tallinnas Nõmme ja Pirita linnaosa joovad enamasti põhjavett, mis on pärit kambrium-vendi veekihist. See on kõige sügavam ja enamikku Eesti mandriosa hõlmav veevaramu. Põhjarannikul on see põhjavee reservuaar 60–70 meetri sügavusel, mida lõuna poole, seda sügavamale tuleb vee kättesaamiseks puurida.