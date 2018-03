«Ükskõik, milline partei valitsuse moodustab, on vähetõenäoline, et see suudab majandust ümber pöörata,» ütles analüüsikeskuse Capital Economics analüütik Jack Allen telekanalile CNN. «Mitte ühelgi polnud selget plaani pankade tugevdamiseks ja mitte ükski neist ei soovi võimaldada selles riigis äritegemist lihtsamaks muuta,» lisas ta.