Inbank asub vähendama osalust Coop Pangas, Savisaare pank on vaid üks võimalik ostja

Müügiläbirääkimiste alustamise põhjendas Inbank börsiteates sellega, et tekkinud on potentsiaalsete ostjate huvi, mida toetab Inbanki pikaajaline strateegiline fookus rahvusvahelise äritegevuse tugevdamisele. Inbank kinnitas ühtlasi eelmisel nädalal meediasse jõudnud infot, et üheks võimalikuks Coop Panga osaluse ostjaks on TÜ Eesti Ühistupank, mida tuntakse laiemas avalikkuses ka kui Savisaare panka.

«Läbirääkimised käivad, jah, mitme osapoolega,» sõnas ka Coop Panga enamusosaniku Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Jaanus Vihand. Küll aga ei soovinud pangas enam kui 60-protsendilist osalust omava Coop Eesti Keskühistu juht avalikustada, kes on teised vähemusosaluse omandamisest huvitatud osapooled. «Aga selge on, jah, et Inbank hakkab vähendama oma osalust.»

Vihandi sõnul peaksid läbirääkimiste lõpptulemused selguma vähem kui kuu aja jooksul. Ka ütles ta, hoolimata sellest, kes reaalselt saab edaspidi panga vähemusaktsionäriks, ei avalda see mõju panga tänaseks paika pandud strateegiatele ja plaanidele. «Coop Panga tegevuskava ja strateegia jäävad täpselt samaks,» kinnitas Vihand.

Ka ütles Coop Eesti juht, et nad ei näe ka olulisi riske Coop Panga jaoks selles, kui TÜ Eesti Ühistupank või selle õigusjärglane väikeosaluse omandab.

«Me oleme suhteliselt neutraalsed. Turu jaoks oleks see muidugi positiivne, kui Ühistupank oma pangaloomise ambitsiooni ära lõpetab ja muu väljundi leiab,» lisas Vihand.

Ka märkis ta, et kuivõrd tema teada ei ole finantsinspektsioon Tallinna Ühistupangale vastavat luba andnud, siis saaksid nad hetkel omandada ainult alla kümneprotsendilise osaluse. Kas nad selle ka reaalselt kokkuvõttes omandavad, sõltub juba edasiste läbirääkimiste käigust.

Ühtlasi vihjas Vihand sellele, et ka Coop Eesti Keskühistu osalus võib mingi aja möödudes pangas kasvada. «Mis aja jooksul, seda ei saa praegu täie kindlusega öelda.»

Inbanki nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul on ajastus tehingu toimumiseks sobilik. «Coop Pank on saanud endale uue tugeva juhtkonna, pangal on selge ja eristuv strateegia ning Inbanki roll aktiivse aktsionärina on vähenemas. Tahame oma kapitali ja energia panustada rahvusvahelisele laienemisele,» põhjendas Põldoja osaluse müügisoovi.