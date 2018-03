Koalitsioon on maapiirkonna ühistranspordi rahastamise osas jätkuvalt eriarvamusel

«Väga tulised arutelud olid ja järgmise nädala teisipäeval on kõik samad inimesed uuesti laua taga,» ütles maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk erakonnast Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) BNS-ile.

Aivar Koka sõnul on maapiirkondade ühistranspordi rahastamise osas koalitsioonierakondadel jätkuvalt eriarvamused ning IRL peab oluliseks jätta ühistranspordikeskustele õigus otsustada raha jaotamise üle. «Liinivõrk on oluliselt koomale tõmbunud ja on vaja uusi liine,» lisas ta.