Kreeka majandus kasvas teist korda kümne aasta jooksul

Kaheksa aastat väldanud languse jooksul on riigi majandus kahanenud kokku veerandi võrra, muuhulgas on langust võimendanud ka ulatuslikud kulukärped ja maksutõusud, mis on rahvusvahelise laenuabi tingimuseks. Riigi kolmas rahvusvaheline laenuabi programm peaks lõppema tänavu augustis.