Edukas nali: mehed müüsid aastaga 40 000 pudelit Kanada õhku

Tegemist ei ole meditsiinilise tootega, vaid pudelisse ongi püütud lihtsalt Kanada õhk. Ettevõtjate sõnul on neil kliente nii Hiinas, Indias, Mehhikos kui USAs ning kui algselt oli tegemist vaid naljaga, siis tänaseks on Vitality Airist välja kasvanud tõsine ettevõte.

Kui esimesel aastal oli meeste müügikäiveks vaid 30 000 dollarit, siis 2016. aastal tõusis see juba 230 000 dollarini. 2017. aastal suurenes see veelgi ning 2018. aastaks ennustavad ettevõtte juhid 500 000 dollarilist müügikäivet.

Seda, et inimestel on nende toodet vaja, toetab tõsiasi, et Aasiast tuleva suure nõudluse tõttu avas ettevõte oma filiaali Lõuna-Koreas. Sealne pudelisse pandud õhk tuleb kohalikest mägedest ja õhk pidavat olema tugevama lõhnaga kui Kanada oma.

Head äriideed on aastate jooksul hakanud kopeerima ka teised ettevõtjad. Nii on õhumüüjate turg hetkel juba üpris suur. Mehed ise seda aga pahaks ei pane ning leiavad, et see ainult tõestab kui hea idee neil oli.