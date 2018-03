Läti laenupakkuja käivitas Eestis ühisrahastusplatvormi

«Selline tegevus seob nii Capitalia kui investeerijate huvid, andes välistele osalejatele teatud kindluse, sest Capitalia võtab endale kohustuse tegeleda laenuteeninduse jälgimisega. Mitmele juba üles seatud ettevõttele laekus vajalik finantseeringu summa ühe päevaga. See näitab, et investorite huvi panustada Baltimaade ettevõtetesse on väga suur ning see huvi kasvab kindlasti veelgi,» lisas ta.