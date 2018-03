Ossinovski tüdruksõber aitas tasuda Läti pankrotihalduri kautsjoni

Udalova ütles BNS-ile, et ei maksnud Sprūdsi kautsjonit, kuid laenas raha oma heale sõbrale. Udalova keeldus ka kinnitamast, kas ta on Ossinovskiga suhtes ning kas Kristaps Sprūds oli see hea sõber kellele raha laenatud sai.

Hiljuti kirjutas Läti ajakiri Ir, et ka Läti Keskpanga presidendi Ilmārs Rimšēvičsi uurimine on seotud Trasta Komercbankaga, nimelt kahtlustatakse lehe andmeil, et keskpankur võttis pangalt altkäemaksu neli aastat tagasi, kui see veel tegutses. Samuti on Rimšēvičsi kinnitanud, et on korduvalt Sprūdsiga kohtunud. Ka Rimšēvičsi kautsjoni tasus «hea sõber» ning tema advokaat on Saulvedis Vārpiņš, kelle jaoks töötas ka Ossinovski tüdruksõber.