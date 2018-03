G4S-i käideldud sularaha kogus kasvas 10 miljardini

Kui 2016. aastal töötles G4S Tallinnas, Tartus ja Jõhvis asuvates sularahakeskustes kokku 9,8 miljardit eurot, siis 2017. aastal kasvas see summa 300 miljoni euro võrra 10,1 miljardi euroni. Pangaautomaatide rahaga täitmise ja tühjendamise maht kasvas sularahavedajatel aastaga 400 miljoni euro võrra – 7 miljardilt eurolt 7,4 miljardi euroni, teatas G4S.

«Vastupidiselt üldlevinud arusaamale on sularaha kasutamine Eestis hoopis kasvanud ja ületanud eelmise majanduskasvu kõrgaja taseme. Vaatamata sellele, et erinevaid makseliike sularaha- ja kaardimaksete kõrvale luuakse pidevalt juurde, on sularaha ning selle kättesaadavus tarbijatele endiselt oluline ja vajalik,» lisas Torim.