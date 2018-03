Peaprokurör: kõige tähtsamad küsimused on majandus ja lapsed

«Muidugi ma pean ütlema, et majanduskuritegude vastu võitlemine on läinud ajas paremaks,» ütles Perling Äripäevale antud intervjuus ning meenutas, et kolm aastat tagasi peaprokuröri ametikohale astudes ütles ta, et tema jaoks on kõige tähtsamad küsimused majandus ja lapsed, kuid võitlus selle nimel, ei olnud nii hea kui ta lootis. «On veel kõvasti arenguruumi,» tunnistas Perling.