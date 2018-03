Asjatundja selgitab: millega peab tulude deklareerimisel arvestama kolmanda samba omanik?

Kui tavaliselt on seal enamikul inimestel palgatasu ja tihti kodulaenu intresside rida, siis vabatahtlikult tulevikku kindlustavatel isikutel ka kolmanda samba sissemaksetelt tagasisaadava tulumaksu info. Mida peaks teadma kolmanda samba tulumaksutagastusest ja kas uus tulumaksukord seda mõjutab?

Kui palju raha tagasi saab?

Iga inimese individuaalne tulumaksutagastus oleneb sellest, palju ta eelmisel aastal vabatahtlikku pensionifondi raha kandis. Näiteks, kui inimene maksis 2017. aastal iga kuu fondi 100 eurot, saab ta sellel aasta tagasi 240 eurot. See on kahe ja poole kuu jagu maast leitud säästusid.

Tagastamise puhul ei ole oluline, kui tihti või millise perioodi tagant raha fondi on pandud. Seega, kui näiteks inimese palk varieerub aasta lõikes suuremal määral, saab ta teha endale sobival ajal ühekordse sissemakse. Kui rahaline sissetulek peaks ootamatult muutuma, saab maksete suurust ja sagedust muuta. Tagastatav tulumaks arvutatakse ikkagi kõigi sissemaksete pealt kokku. Kuid oluline on teada, et tulumaksu tagasisaamiseks võivad sissemaksed olla kuni 6000 euro väärtuses ja maksimaalselt 15 protsenti brutosissetulekust.

Lisaks sõltub ka tagasisaadava summa suurus sellest, kas tööandja teeb sissemakseid kolmandasse pensionisambasse ehk maksab tööandjapensionit. Kui jah, siis lähevad 15 protsendi ja 6000 euro suuruse piirmäära arvestusse ka tööandja poolt pensionifondi makstud summad. Nende pealt saab tulumaksu tagasi tööandja.

Seda tasub meeles hoida, et tulusid deklareerides vältida üllatust, kui tagastatava tulumaksu summa on arvatust väiksem. Kolmandaks peaks meeles pidama seda, et eelmise aasta kohta abikaasaga tulusid ühiselt deklareerida ei saa. Ka kolmanda samba pensioni makseid ei saa ühiselt tulust maha arvata.

Oluline on teada, et värskelt jõustunud tulumaksuvaba miinimumi ja tulumaksumäära arvestamise kord tulumaksutagastust ei mõjuta. See puudutab tulevikus fondist tehtavaid väljamakseid (näiteks lisa sinu riiklikule pensionile).

Mida tagasisaadud rahaga edasi teha?

Kui maksu- ja tolliamet on raha pangakontole kandnud, on arukas on läbi mõelda, mida sellega edasi teha. Võimalusi on palju, kuid tasub sellele juba aegsasti veidi aega pühendada, et raha eesmärgipäraselt kasutust leiaks. Tasub teha plaan. Üks võimalus ongi seda kasutada igapäevaste kulude katteks, millest võib olla näiteks kord aastas makstavad kodukindlustusmakse või jooksvad majapidamiskulud.

Teisest küljest võib seda kasutada ka kindlal otstarbel näiteks hobideks või vaba aja planeerimiseks. Võib olla on plaanis kevadine pikk nädalavahetus mõnes Euroopa linnas? Siis tasub raha paigutada nn reisifondi, mille eest soetatakse lennupiletid või broneeritakse majutus. See on kindlasti abiks, kuna reisiga seotud kulud on sageli suured ja võivad ühes kuus rahakoti sisule tugevalt mõjuda.

Samas on alati on tark otsus raha oma tuleviku heaks uuesti kasvama panna. Seda saab teha näiteks kogumishoiuse abil või uuesti kolmandasse sambasse investeerides. Uuringud näitavad, et ootus tuleviku suhtes on inimeste seas suur. Samas tuleb tuleviku paremaks tegemise nimel ise pingutada. Seetõttu on raha uuesti kasvama panemine hea võimalus. Kõige halvem on kasutamata võimalus!