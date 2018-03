Cleveroni omanik loodab, et järgmine valitsus pöörab maksureformi tagasi

Küsimusele, mida arvab Cleveroni üks omanikest viimaste aasta maksupoliitilistest muutustest Eestis, on Arno Küti vastus lakooniline: «Halvasti.» Ta põhjendab, et küsimus ei ole selles, kas maksukoormus suureneb või väheneb, vaid pigem kui keeruliseks on seni väga lihtsana tuntud Eesti maksusüsteem tehtud.

«Vahest on piinlik. Peaks olema targad inimesed, aga nii rumalaid muudatusi teha - astmelise tulumaksu peitmine mingisugustesse imelikesse skeemidesse -, ei kiida seda kuidagi heaks. Ma loodan, et uus valitsus - kes kunagi tuleb - muudab selle tagasi,» lausub Kütt.

Kuivõrd Cleveron on ise ka EASilt oma tegevuseks toetust saanud, ei taha Kütt anda hinnangut sellele, kas viimase aja skandaalid on asutusele pöördumatu mainekahju tekitanud. «Kui ettevõtte seisukohalt vaadata, siis mina olen ka seisukohal, et niisama raha anda ei ole mõtet,» leiab ta siiski. Ta pakub, et see rahajagamine võiks olla efektiivsem, kui jagataks rohkem KredExi loogikat.

«Võib-olla oleks mõttekam ettevõttele, kes alles areneb ja kel ei ole pangale tagatist anda, tagada seda. Siis oleks vähem ka pettusi, mida seal tehakse, kui teatakse, et sa pead niikuinii tagasi maksma selle raha,» leiab Cleveroni juht. See oleks iseäranis vajalik, kui ettevõte tegutseb piirkondades, mis jäävad väljaspool Tallinnat.

«Näiteks, meie ehitame tehase siia. Kui me ehitaks selle tehase Tallinnasse, siis peale ehitust selle turuväärtus oleks hoopis teine, kui see, kui me selle siia teeme,» toob Kütt välja. Ka on Viljandis vaja ettevõtjal tootmise laiendamisel vaja lisatagatist, Tallinnas seda vaja ei ole.